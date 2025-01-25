Легенда ЦСКА предрек спокойное трансферное окно в РПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что не ждет большого числа громких трансферов в чемпионате страны в зимнее окно переходов.

По его словам, почти все клубы уже достаточно укомплектованы.

«Большинство трансферов всегда происходят летом. Люди обычно ведут игроков на протяжении сезона, и по его окончанию стараются оформить сделку. Зимой же происходят точечные трансферы, клубы решают экстренные задачи — заменить кого-то по травме или если случилась продажа в другую команду», — заявил Масалитин.

Зимнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) открыто до 21 февраля.

В статусе лидера чемпионата страны 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

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