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Легенда ЦСКА оценил шансы игрока Медиалиги заиграть в РПЛ

Экс-игрок Масалитин заявил, что у Маврина из «Амкала» есть шанс заиграть в РПЛ
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Telegram-канал Василия Маврина

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник «Амкала» Василий Маврин, который получил приглашение пройти сборы с клубом Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород», есть шансы по их итогам остаться в команде.

По его словам, не стоит недооценивать мастерство игроков Медиалиги.

«В Медиалиге тоже собраны хорошие игроки. Насколько я знаю, люди с гораздо большим удовольствием идут играть туда, чем во Вторую лигу, например. Поэтому почему бы и нет, пригласить его на сборы — это все же не подписать контракт и не включить в заявку на сезон. Это посмотреть, протестировать, узнать его возможности, как он будет чувствовать себя в коллективе», — заявил Масалитин.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче АПЛ.

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