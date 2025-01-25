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«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счетом 3:1 в АПЛ
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Peter Powell/Reuters

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Уже на 3-й минуте встречи дебютант «Сити» узбекистанец Абдукодир Хусанов допустил ошибку, которой воспользовались игроки «Челси» — отличился Чуквунонсо Мадуэке. На 42-й минуте защитник «горожан» Йошко Гвардиол счет сравнял, а во второй половине встречи сначала норвежец Эрлинг Холанд забил на 68-й минуте, а затем ассистировал Филу Фодену, который отличился на 87-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» обогнал «Челси» и поднялся на четвертое место — теперь в активе коллектива Хосепа Гвардиолы 41 балл после 23 встреч. «Синие» идут шестыми с 40 очками.

В следующем туре чемпионата страны «Манчестер Сити» сыграет в гостях с другой командой из Лондона — «Арсеналом». Встреча состоится 2 февраля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

«Челси» сыграет в следующем матче дома с «Вест Хэмом». Встреча состоится 3 февраля. Начало запланировано на 23:00 мск.

Ранее «Наполи» нанес «Ювентусу» первое поражение в чемпионате Италии.

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