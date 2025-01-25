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«Наполи» нанес «Ювентусу» первое поражение в чемпионате Италии

«Наполи» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в чемпионате Италии
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

«Наполи» обыграл «Ювентус» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе имени Диего Марадоны, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В первом тайме счет открыл дебютировавший за «Ювентус» французский нападающий Рандаль Коло-Муани на 43-й минуте, однако во второй половине сначала равновесие восстановил камерунский хавбек «Наполи» Андре Замбо Ангисса на 57-й минуте, а на 69-й минуте бельгийский форвард Ромелу Лукаку принес неаполитанцам победу, реализовав пенальти.

Это поражение стало первым для «Ювентуса» в этом сезоне — у коллектива Тиагу Мотты до этой встречи было восемь побед и 13 ничьих. В турнирной таблице они занимают пятое место, набрав 37 очков.

«Наполи» имеет в активе 53 балла, идет на первом месте, отрыв от «Интера», который располагается на второй строчке, составляет шесть очков, однако у миланской команды есть две игры в запасе.

В следующем туре чемпионата страны «Наполи» сыграет в гостях с «Ромой» 2 февраля. «Ювентус» в тот же день дома будет принимать «Эмполи».

Ранее гол Александра Головина помог «Монако» обыграть «Ренн» в чемпионате Франции.

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