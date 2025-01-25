Гол Головина помог «Монако» обыграть «Ренн» в чемпионате Франции

«Монако» обыграл «Ренн» в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В первом тайме команды обменялись голами: на 15-й минуте счет открыл нападающий «Монако» Манес Аклиуш, а на 45+1-й — 19-летний защитник «Ренна» Махамаду Нагида восстановил равновесие. В начале второй половины монегаски отличились дважды. На 52-й минуте забил датчанин Мика Биерит, а на 56-й — россиянин Александр Головин. На 67-й минуте «Ренн» отыграл один мяч усилиями Амина Гуири.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» идет на третьем месте, набрав 34 очка после 19 игр. У «Ренна» 17 баллов и 15-я позиция.

В следующем туре чемпионата страны «Ренн» сыграет на своем поле со «Страсбуром». Встреча состоится 2 февраля. Команды выйдут на поле в 19:15 по московскому времени.

«Монако» сыграет в следующем матче дома с «Осером». Встреча состоится 1 февраля. Команды выйдут на поле в 21:00 мск.

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