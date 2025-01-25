Российский музыкант дебютировал в кулачных боях

Российский музыкант Alex Terrible за 40 секунд выиграл дебютный бой на кулаках

Российский музыкант, основатель дэткор-группы Slaughter to Prevail, Александр Шиколай, более известный как Alex Terrible, выиграл свой дебютный бой в лиге кулачных боев RCC.

Шиколай встречался с представителем Казахстана Мухамеджаном Оспановым. Бой, проходивший в рамках турнира RCC Hard 12, завершился победой Шиколая нокаутом уже через 40 секунд.

Slaughter to Prevail — российская дэткор-группа, которую основал Alex Terrible вместе с гитаристом Джеком Симмонсом в 2014 году в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что российский боец Умар Нурмагомедов вернется в октагон летом после перелома руки.

Нурмагомедов сломал руку в поединке с представителем Грузии Мерабом Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 311 в Лос-Анджелесе (США).

Бой, который состоялся 19 января, продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Для Нурмагомедова это поражение стало первым в карьере.

Ранее два российских бойца были исключены из ростера UFC.