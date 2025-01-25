Новый спортивный директор «Спартака» раскритиковал санкции в отношении России

Кахигао: не понимаю, почему футболистов наказывают за политические решения

Новый спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что невозможность выступать российским футбольным клубам в Европе — это большая помеха в работе. Также он отметил, что не понимает, почему спортсменов наказывают из-за политических решений. Слова Кахигао приводит As.

«Есть страны, которые не ведут переговоры с российскими клубами, и это помеха, еще большей помехой является невозможность играть в Европе. Спорт нельзя наказывать за политические проблемы. Спортсмены не принимают политических решений, и это очень несправедливо», — заявил он.

«Спартак» объявил о назначении Кахигао на пост нового спортивного директора 3 января. Последним клубом 55-летнего специалиста был турецкий «Галатасарай». Ранее он работал главой отдела скаутинга в лондонском «Арсенале», а также был техническим директором Федерации футбола Чили.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Российская Премьер-лига находится на зимней паузе. Матчи 19-го тура национального первенства запланированы на конец февраля и начало марта.

В 19-м туре «Спартак» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал условие для ухода Кахигао из «Спартака».