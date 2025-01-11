Экс-тренер «Спартака»: Кахигао покинет клуб, если не найдет понимания

Новому спортивному директору московского «Спартака» Франсису Кахигао необходимо время, чтобы выстроить работу в клубе. Такое мнение в комментарии ODDS.ru выразил бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Гунько.

«Если ему удастся выстроить систему такой, какой он ее видит, то, наверное, все может получиться. Важно, как он будет взаимодействовать в реалиях российского клуба. <…> Если он не найдет понимания и не выстроит работу так, как считает нужным, он уйдет через год. <…> Любому специалисту необходимо время, необходимо, чтобы клуб работал по тем принципам, которые он собирается выстраивать. Дадут ему это сделать — будет видно по результатам», — считает Гунько.

Эксперт указал, что Кахигао является опытным и именитым специалистом. Он также подчеркнул, что новому спортивному директору необходимо работать над трансферами не только на вход, но и на выход — так, Гунько заметил, что уже идет работа по трудоустройству игроков «Спартака» Виллиана Жозе и Томаша Тавареша.

«Спартак» объявил о назначении Кахигао на пост нового спортивного директора 3 января. Последним клубом 55-летнего специалиста был турецкий «Галатасарай». Ранее он работал главой отдела скаутинга в лондонском «Арсенале», а также был техническим директором Федерации футбола Чили.

Ранее Кахигао объяснил, почему пришел в «Спартак».