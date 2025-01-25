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Щербаковой не передали медаль чемпионата Европы

Щербакова: по поводу передачи медали ЧЕ со мной никто не связывался
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Телеграм-канал Anna Shcherbakova

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2022 года Анна Щербакова заявила, что с ней никто не связывался по поводу передачи медали чемпионата Европы. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Нет», — заявила Щербакова, отвечая на вопрос о том, связывались ли с ней по поводу медали.

— передает слова Щербаковой корреспондент «Матч ТВ».

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она была лишена личных наград — таким образом, золото чемпионата Европы 2022 года должно было перейти Щербаковой. Сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу. Вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным фигуристка вела шоу «Ледниковый период».

Ранее в РУСАДА рассказали, как дело Валиевой повлияло на мировой антидопинг.

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