В РУСАДА рассказали, как дело Валиевой повлияло на мировой антидопинг

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что допинг-дело фигуристки Камилы Валиевой оголило много проблем в мировом антидопинговом сообществе. Ее слова приводит Sport24.

«Со стороны РУСАДА в прошлом году был направлен ряд предложений в адрес WADA. Дело Валиевой оголило очень много проблем не только на национальном уровне в плане просветительских программ и превентивных мер, но и на международном», — заявила Логинова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее Валиева похвасталась шпагатом на катке.