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Российский судья уволился по собственному желанию

Российский судья Турбин написал заявление об увольнении по собственному желанию
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Александр Вильф/РИА «Новости»

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили, что российский судья Евгений Турбин написал заявление и больше не будет работать арбитром Системы видеопомощи (VAR) на матчах Российской премьер лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

45-летний Турбин провел более 100 матчей в качестве главного арбитра на матчах РПЛ. В июле 2024 года он перестал работать в поле и продолжил обслуживать встречи в качестве видеоассисента. Также Турбин входил в отдел подготовки судей Академии РФС.

В декабре 2023 года сообщалось, что Турбин подозревается в подкупе.

Зимой 2021 года Турбина отстраняли от работы после нескольких скандалов, связанных с его работой на матчах Первой лиги и РПЛ. В 2022 году Турбина вернули к судейству игр.

Ранее новичок «Зенита» заявил о готовности стать «королем» РПЛ.

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