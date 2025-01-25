Российский судья уволился по собственному желанию

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили, что российский судья Евгений Турбин написал заявление и больше не будет работать арбитром Системы видеопомощи (VAR) на матчах Российской премьер лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

45-летний Турбин провел более 100 матчей в качестве главного арбитра на матчах РПЛ. В июле 2024 года он перестал работать в поле и продолжил обслуживать встречи в качестве видеоассисента. Также Турбин входил в отдел подготовки судей Академии РФС.

В декабре 2023 года сообщалось, что Турбин подозревается в подкупе.

Зимой 2021 года Турбина отстраняли от работы после нескольких скандалов, связанных с его работой на матчах Первой лиги и РПЛ. В 2022 году Турбина вернули к судейству игр.

Ранее новичок «Зенита» заявил о готовности стать «королем» РПЛ.