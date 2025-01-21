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Второй сезон «Титанов» начался с драки

Борец Намсараев ударил бойца поп-ММА Ушакова на съемках второго сезона «Титанов»

Боец поп-ММА Евгений Ушаков и многократный чемпион Сибирского федерального округа по боевому самбо Тагар Намсараев устроили потасовку на съемках второго сезона шоу «Титаны». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Намсараев предложил Ушакову сыграть в национальную бурятскую игру «hээр шаалга», в которой нужно разбить говяжью хребтовую кость голыми руками. Однако вместо этого Ушаков с силой бросил кость на пол.

Намсараев счел это оскорбительным и набросился на обидчика с кулаками, нанеся ему два удара в лицо. Ушаков не стал сопротивляться и сразу упал.

«Ты зачем так делаешь? Это национальный вид спорта! Зачем он так делает?» — заявил возмущенный самбист.

Позднее Ушаков потребовал извинений за агрессивную реакцию Намсараева.

«За такое только ронять! Закончится проект — и он будет публично извиняться! Я публично извинюсь, но если он не извинится, то для меня этот человек — мышь!» — заявил боец поп-ММА.

Во втором сезоне шоу «Титаны» на ТНТ участвуют 111 атлетов, отобранных искусственным интеллектом из различных видов спорта. Они должны преодолеть испытания на силу, ловкость и выносливость в борьбе за солидный денежный приз.

Премьера шоу состоится 26 января в 21.00 на ТНТ.

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