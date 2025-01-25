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Теннисистка Соболенко: после обидных поражений приходят приятные победы

Соболенко после поражения на AO: продолжу работать, чтобы лучше сыграть
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Jaimi Joy/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что сломала ракетку и расплакалась после поражения от американки Мэдисон Киз в финале Australian Open, передает «Чемпионат».

«Мне нужно было выплеснуть негативные эмоции, чтобы произнести речь, не проявляя неуважение. После обидных поражений приходят приятные победы. Продолжу работать, чтобы лучше сыграть, если снова окажусь в такой ситуации», — сказала Соболенко.

Встреча, которая продолжалась чуть больше двух часов, завершилась со счетом 6:3, 2:6, 7:5.

Для Киз эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». Соболенко дважды становилась победительницей Australian Open.

В полуфинале Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу Встреча, которая продолжалась 1 час 26 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2.

Киз в своем полуфинальном матче обыграла Игу Свентек из Польши. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 7:6.

Ранее Соболенко пошутила, что ненавидит свою команду после поражения на Australian Open.

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