Тренер «Манчестер Сити»: чувствовал, что в этом сезоне мы будем страдать

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что предполагал, что команда будет страдать в текущем сезоне, передает Goal.com.

«Три месяца назад я чувствовал, что в этом сезоне мы будем страдать. Так и случилось. В следующем сезоне мы вернемся, правда. Сейчас речь идет о том, чтобы выжить, пройти квалификацию», — сказал Гвардиола.

В прошлом матче Лиги чемпионов «Сити» уступил французскому «ПСЖ». Встреча завершилась со счетом 2:4. Все голы случились во втором тайме. Сначала дважды отличились игроки «Сити» — на 50-й минуте забил Джек Грилиш, а на 53-й — Эрлинг Холанд. Однако «ПСЖ» сумел сравнять: на 56-й минуте отличился Усман Дембеле, а на 61-й — Брэдли Баркола. На 78-й минуте отличился 20-летний хавбек Жоау Невеш, а на 90+6 минуте еще один гол забил Гонсалу Рамуш.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» идет на пятом месте, набрав 38 очков.

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