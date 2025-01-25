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Американская теннисистка после победы в финале Australian Open: я буду плакать

Теннисистка Киз после победы в финале Australian Open: я буду плакать
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Kim Kyung-Hoon/Reuters

Американская теннисистка Мэдисон Киз после победы над Ариной Соболенко в финале Australian Open призналась, что долго этого хотела, передает «Чемпионат».

«Спасибо моей команде. Тут я буду плакать. Я уже однажды играла в финале «Шлема», он сложился не в мою пользу. Я не знала, смогу ли когда-либо получить еще одну попытку выиграть этот трофей», — сказала Киз.

Встреча, которая продолжалась чуть больше двух часов, завершилась со счетом 6:3, 2:6, 7:5.

Для Киз эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». Соболенко дважды становилась победительницей Australian Open.

В полуфинале Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу Встреча, которая продолжалась 1 час 26 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2.

Киз в своем полуфинальном матче обыграла Игу Свентек из Польши. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 7:6.

Ранее стали известны призовые россиян на Australian Open.

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