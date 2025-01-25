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Джеки Чан посетил тренировку Соболенко перед финалом Australian Open

Актер Джеки Чан посетил тренировку теннисистки Соболенко перед финалом AO
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Kim Kyung-Hoon/Reuters

Известный актер Джеки Чан посетил тренировку первой ракетки мира Арины Соболенко перед финалом Australian Open, передает «Чемпионат» со ссылкой на репортера Nine Кейси Деллакву.

Тренировка была прервана, так как Соболенко была шокирована появлением знаменитого актера.

В полуфинале Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу Встреча, которая продолжалась 1 час 26 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2. Соболенко сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету ее соперницы четыре эйса, столько же двойных ошибок, а также единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

За трофей Соболенко сразится с представительницей США Мэдисон Киз. Встреча начнется 25 января в 11:30 по московскому времени.

Ранее стали известны призовые россиян на Australian Open.

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