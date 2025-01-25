Стало известно, где может продолжить карьеру легенда «Ливерпуля»

Журналист Скира: игрок «Ливерпуля» Салах может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»

Футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Хиляле».

Египтянин может переехать в Саудовскую Аравию летом на правах свободного агента, если не договорится о продлении контракта с «Ливерпулем».

«Аль-Хиляль» готов подписать игрока в этом случае и готовит серьезное предложение. Саудовцы готовы предложить Салаху контракт до 2028 года.

32-летний футболист выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. В его активе 231 гол и 105 результативных передач в 378 матчах за клуб.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» уверенно лидирует: коллектив Арне Слота набрал 50 очков за 21 тур, имеет отрыв в шесть баллов от ближайшего преследователя в лице «Арсенала», а также игру в запасе.

Также сообщалось, что Салах может стать футболистом французского «ПСЖ».

Утверждается, что титулованный французский клуб «сделает большой шаг» для подписания 32-летнего египтянина.

Ранее Салах принял решение о своем будущем.