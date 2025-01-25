Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где может продолжить карьеру легенда «Ливерпуля»

Журналист Скира: игрок «Ливерпуля» Салах может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»
close
Global Look Press

Футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Хиляле».

Египтянин может переехать в Саудовскую Аравию летом на правах свободного агента, если не договорится о продлении контракта с «Ливерпулем».

«Аль-Хиляль» готов подписать игрока в этом случае и готовит серьезное предложение. Саудовцы готовы предложить Салаху контракт до 2028 года.

32-летний футболист выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. В его активе 231 гол и 105 результативных передач в 378 матчах за клуб.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» уверенно лидирует: коллектив Арне Слота набрал 50 очков за 21 тур, имеет отрыв в шесть баллов от ближайшего преследователя в лице «Арсенала», а также игру в запасе.

Также сообщалось, что Салах может стать футболистом французского «ПСЖ».

Утверждается, что титулованный французский клуб «сделает большой шаг» для подписания 32-летнего египтянина.

Ранее Салах принял решение о своем будущем.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами