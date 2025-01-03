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Звезда «Ливерпуля» приняла решение о своем будущем

Sky Sports: Салах покинет «Ливерпуль» в конце сезона
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Reuters

Нападающий английского «Ливерпуля» египтянин Мохамед Салах заявил, что покинет клуб в конце сезона. Его слова приводит Sky Sports.

«Я действительно хочу выиграть Премьер-лигу с «Ливерпулем». Это мой последний год в клубе, поэтому хочется сделать что-то особенное для города», — заявил Салах.

Египтянин также отметил, что между клубом и ним «нет никакого прогресса» в отношении нового контракта. Текущее соглашение истекает в конце этого сезона — летом 2025 года.

32-летний футболист выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. В его активе 231 гол и 105 результативных передач в 375 матчах за клуб.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» уверенно лидирует: коллектив Арне Слота набрал 45 очков за 18 туров, имеет отрыв в шесть баллов от ближайшего преследователя в лице «Арсенала», а также игру в запасе.

Ранее российский футболист призвал завершить карьеру тех, кто не хочет играть за сборную.

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