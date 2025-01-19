Клуб Сафонова хочет совершить еще один громкий трансфер

Французский «ПСЖ» активно включился в борьбу за египетского нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на L'Equipe.

Источник утверждает, что титулованый французский клуб «сделает большой шаг» для подписания 32-летнего египтянина. Также отмечается, что скорее всего, в это трансферное окно ничего не случится, но «Ливерпулю» нужно будет сильно постараться, чтобы оставить игрока, так как помимо «ПСЖ» клубы из Саудовской Аравии готовы платить ему большие деньги.

Текущее соглашение истекает в конце этого сезона — летом 2025 года.

32-летний футболист выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. В его активе 231 гол и 105 результативных передач в 378 матчах за клуб.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» уверенно лидирует: коллектив Арне Слота набрал 50 очков за 21 тур, имеет отрыв в шесть баллов от ближайшего преследователя в лице «Арсенала», а также игру в запасе.

Ранее «Реал» разгромил «Лас-Пальмас» в матче чемпионата Испании.