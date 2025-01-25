Олимпийский чемпион назвал норвежского биатлониста негодяем

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на решение норвежского биатлониста Тарьея Бе завершить карьеру, назвав его негодяем, передает Sport24.

«Тарьей уличал российских спортсменов в употреблении допинга. Похоже, он сам на этом попался. Тарьей Бё — негодяй. Он громче всех кричал, чтобы Александра Логинова не допускали до чемпионата мира. Сам Тарьей вечно бегает в непотребном виде», — сказал Васильев.

18 января брат Тарьея Йоханнес объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

24 января Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия).

Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на завершение карьеры Тарьея Бё вслед за младшим братом.