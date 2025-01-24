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Губерниев отреагировал на завершение карьеры норвежского биатлониста

Губерниев отреагировал на завершение карьеры Тарьея Бё вслед за младшим братом
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Павел Бедняков/РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение трехкратного олимпийского чемпиона, старшего брата Йоханнеса Бё Тарьея завершить карьеру по итогам текущего сезона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вслед за младшим Бё уходит из биатлона и старший!!! За год до ОИ!!! Почему Это же неспроста» — заявил Губерниев.

24 января Тарьей Бё выиграл спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Сегодня, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия).

18 января Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение.

Ранее Губерниев высказался о завершении карьеры Йоханнеса Бё.

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