Губерниев отреагировал на завершение карьеры норвежского биатлониста

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение трехкратного олимпийского чемпиона, старшего брата Йоханнеса Бё Тарьея завершить карьеру по итогам текущего сезона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вслед за младшим Бё уходит из биатлона и старший!!! За год до ОИ!!! Почему Это же неспроста» — заявил Губерниев.

24 января Тарьей Бё выиграл спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Сегодня, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия).

18 января Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение.

Ранее Губерниев высказался о завершении карьеры Йоханнеса Бё.