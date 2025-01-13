«Сохраняю спокойствие»: голкипер Доннарумма о конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ»

Итальянский голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма раскрыл, как относится к конкуренции с российским вратарем Матвеем Сафоновым. Его слова приводит RMC Sport.

«Я чувствую себя хорошо и выхожу на поле с холодной головой. В каждом матче тренер принимает решение по позиции вратаря. Мы узнаем о том, кто выйдет в стартовом составе, прямо перед игрой. Я стараюсь сохранять спокойствие», — заявил он.

В текущем сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах, а Доннарумма — 18. 12 января итальянец вышел в стартовом составе команды на матч 17-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьента», который завершился победой «ПСЖ» со счетом 2:1.

5 января Матвей Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл финальный матч Суперкубка Франции, при этом оставшись в запасе. Игра против «Монако» завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч на 90-й минуте забил Усман Дембеле.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29.

Ранее Сафонов сорвал переход украинца в «ПСЖ».