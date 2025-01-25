Швейцарский журналист об отстранении сборной России: ложь и лицемерие

Известный швейцарский журналист Клаус Заугг назвал лицемерием отстранение сборной России по хоккею от международных соревнований. Его слова передает «Чемпионат» со ссылкой на Watson.

«Международная хоккейная семья несет ответственность за одну из самых лживых глав в спортивной политике. Отношение не столь однозначно. Это ложь и лицемерие», — заявил Заугг.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Татьяна Тарасова призвала допустить российских хоккеистов до Олимпиады.