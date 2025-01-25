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Российский хоккеист «Тампы» обошел Овечкина по заброшенным шайбам в текущем сезоне НХЛ

Кучеров вышел на первое место среди российских снайперов сезона НХЛ
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Kim Klement Neitzel/Reuters

Хоккеист «Тампы» Никита Кучеров вышел на первое место среди российских снайперов сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (4:3 ОТ). Теперь на его счету 23 шайбы в текущем регулярном сезоне. По этому показателю он сравнялся с Кириллом Капризовым из «Миннесоты» и обошел форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает шестое место, набрав 55 очков. Лидирует в таблице «Вашингтон», имея в активе 71 балл. Второе место занимает «Каролина» с 63 баллами, замыкает тройку сильнейших «Торонто», набрав 62 очка.

В Западной конференции лидирует «Виннипег», набрав 69 очков, на втором месте идет «Вегас», набрав 64 очка. На третьем месте идет «Эдмонтон» с 63 баллами.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Детройтом». Встреча состоится 26 января. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

Ранее шесть очков Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Калгари» в НХЛ.

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