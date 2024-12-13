Шесть очков Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Калгари» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая на арене «Скоушабанк-Сэдлдоум» в Калгари, завершилась со счетом 8:3 в пользу гостей. В составе «Флэймз» шайбы забросили канадцы Джонатан Юбердо, Назем Кадри и Коннор Зэри. У «Тампы» отличились россиянин Никита Кучеров, канадец Брэйден Поинт и трижды американец Джейк Гюнцель. Еще по шайбе забросили канадцы Энтони Сирелли, Брэндон Хэгел и Конор Гики.

Помимо заброшенной шайбы, в активе Кучерова еще пять результативных передач.

В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» с 33 очками после 30 встреч занимает девятое место. У «Тампы» 32 балла за 27 игр и седьмая строчка на Западе.

В нынешнем регулярном чемпионате Кучеров набрал 44 (14+30) очков в 25 матчах. Благодаря сегодняшней игре, он вышел на второе место в списке бомбардиров, обогнав другого россиянина — Кирилла Капризова из «Миннесоты».

В прошлом сезоне Кучеров установил российский рекорд по очкам в чемпионатах НХЛ, набрав 144 (44+100) баллов за 81 встречу и вошел в число номинантов на «Харт Мемориал Трофи», приз самому ценному игроку сезона в лиге.

Ранее Кучеров достиг отметки в 900 набранных очков в НХЛ.