Синнер о травме Джоковича: грустно видеть такие вещи

Итальянский теннисист Синнер о травме серба Джоковича: грустно видеть такие вещи

Итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на травму серба Новака Джоковича, из-за которой он снялся с полуфинального матча Australian Open против Александра Зверева, передает «Чемпионат».

«Очень грустно видеть такие вещи, особенно в полуфинале турнира «Большого шлема». Если Новак снялся, значит, у него были проблемы. Новак так много дал теннису за все эти годы. Грустно это видеть», — сказал Синнер.

Джокович принял решение сняться после проигранного первого сета, который завершился в пользу Зверева со счетом 7:6 (7:5). Стартовая партия матча продолжалась 1 час 22 минуты.

В четвертьфинальном поединке против испанца Карлоса Алькараса Джокович был вынужден запросить медицинский тайм-аут, однако сумел продолжить встречу и обыграть соперника.

В решающем матче на Australian Open Зверев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Синнером, который в трех партиях одолел американца Бена Шелтона — 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

Ранее Джокович ответил болельщикам, освиставшим его на Australian Open.