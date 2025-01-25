Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синнер о травме Джоковича: грустно видеть такие вещи

Итальянский теннисист Синнер о травме серба Джоковича: грустно видеть такие вещи
close
Edgar Su/Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на травму серба Новака Джоковича, из-за которой он снялся с полуфинального матча Australian Open против Александра Зверева, передает «Чемпионат».

«Очень грустно видеть такие вещи, особенно в полуфинале турнира «Большого шлема». Если Новак снялся, значит, у него были проблемы. Новак так много дал теннису за все эти годы. Грустно это видеть», — сказал Синнер.

Джокович принял решение сняться после проигранного первого сета, который завершился в пользу Зверева со счетом 7:6 (7:5). Стартовая партия матча продолжалась 1 час 22 минуты.

В четвертьфинальном поединке против испанца Карлоса Алькараса Джокович был вынужден запросить медицинский тайм-аут, однако сумел продолжить встречу и обыграть соперника.

В решающем матче на Australian Open Зверев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Синнером, который в трех партиях одолел американца Бена Шелтона — 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

Ранее Джокович ответил болельщикам, освиставшим его на Australian Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами