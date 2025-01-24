«Много дал этому турниру»: Джокович ответил болельщикам, освиставшим его на AO

Джокович прокомментировал свист в свой адрес после снятия с матча со Зверевым

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свист болельщиков в свой адрес после снятия с полуфинального матча Australian Open против немца Александра Зверева.

«Люди заплатили и ожидали отличного матча и большой битвы — но этого не получили. Я изо всех сил пытаюсь их понять, но не уверен, что они понимают меня или вообще хотят это сделать. Я знаю, как работает мое тело и знаю, как много я дал этому турниру за последние 20 лет», — заявил Джокович.

Джокович принял такое решение после проигранного первого сета, который завершился в пользу Зверева со счетом 7:6 (7:5). Стартовая партия матча продолжалась 1 час 22 минуты.

В четвертьфинальном поединке против испанца Карлоса Алькараса Джокович был вынужден запросить медицинский тайм-аут, однако сумел продолжить встречу и обыграть соперника.

В решающем матче на Australian Open Зверев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который в трех партиях одолел американца Бена Шелтона — 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 100 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 99 из них выиграл в одиночном разряде. 15 января он установил абсолютный мировой рекорд по количеству матчей на турнирах Большого шлема — теперь на его счету 430 таких игр. Он обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, который сыграл 429 матчей на ТБШ.

Ранее Зверев попросил зрителей не освистывать Джоковича из-за снятия с AO.