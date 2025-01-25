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Российский тренер дал совет покинувшему «Спартак» вратарю

Непомнящий: Селихову надо переходить в клуб, где он будет реально нужен
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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высоко оценил покинувшего «Спартак» вратаря Александра Селихова, а также посоветовал переходить в клуб, где игрок будет реально нужен. Его слова приводит «Советский спорт».

«Селихов должен понимать, что ему нужно играть. Футболист такого уровня должен иметь игровую практику. Ему следует переходить в клуб, где он будет нужен и востребован. Я всегда его считал в первой пятерке вратарей нашего чемпионата», — заявил Непомнящий.

«Спартак» объявил о разрыве трудового соглашения с Селиховым 22 января.

Россиянин выступал за «Спартак» с конца 2016 года, он перешел в стан москвичей из пермского «Амкара». Вместе с красно-белыми он завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице. На зимнюю паузу подопечные Деяна Станковича ушли, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». Следующий матч чемпионата москвичи проведут 2 марта дома против «Оренбурга».

Ранее «Спартак» осудили за разрыв контракта с Селиховым.

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