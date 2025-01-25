Президент федерации борьбы оценил слова кандидата на пост главы МОК о России

Мамиашвили о Лапартьяне: вас удивляет, что есть еще не сумасшедшие люди?

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высоко оценил слова кандидата на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) Давида Лапартьяна о возвращении россиян на международную арену. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«А вас разве удивляет, что есть еще не сумасшедшие люди? Среди кандидатов на пост главы МОК, здравомыслящих подавляющее большинство. Как только они избавятся от тотального давления политиканов, не имеющих отношения к спорту, все встанет на свои места», — заявил Мамиашвили.

Ранее Лапартьян призвал не торопиться с допуском России на Олимпиаду-2026, отметив, что страна не обречена на окончательное исключение из олимпийского движения.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года.

Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ранее Татьяна Тарасова обвинила украинца в желании прославиться за счет россиян.