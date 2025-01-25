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Гол Соболева принес «Зениту» победу над арабской сборной

Гол Соболева принес «Зениту» победу со счетом 1:0 над сборной Иордании
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев забил победный мяч за команду в товарищеском матче со сборной Иордании в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 1:0, а форвард отличился на 62-й минуте.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может подписать футболиста из чемпионата Франции.

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Футбол. Чемпионат России
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