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Российский теннисист заявил, что снятие Джоковича в полуфинале АО было предсказуемо

Ольховский: Джокович проиграл первый сет и понял, что с травмой бороться тяжело
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший теннисист Андрей Ольховский заявил, что снятие серба Новака Джоковича с полуфинального матча Australian Open против немца Александра Зверева было предсказуемо. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Было ожидаемо, что будут физические проблемы. Для меня это стало очевидным еще в прошлом раунде против Алькараса. А в этом матче он проиграл первый сет и понял, что тяжело бороться, плюс травма сказалась», — заявил Ольховский.

Джокович принял решение сняться после проигранного первого сета, который завершился в пользу Зверева со счетом 7:6 (7:5). Стартовая партия матча продолжалась 1 час 22 минуты.

В четвертьфинальном поединке против испанца Карлоса Алькараса Джокович был вынужден запросить медицинский тайм-аут, однако сумел продолжить встречу и обыграть соперника.

В решающем матче на Australian Open Зверев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который в трех партиях одолел американца Бена Шелтона — 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 100 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 99 из них выиграл в одиночном разряде. 15 января он установил абсолютный мировой рекорд по количеству матчей на турнирах Большого шлема — теперь на его счету 430 таких игр. Он обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, который сыграл 429 матчей на ТБШ.

Ранее Джокович ответил болельщикам, освиставшим его на AO.

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