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Сбежавший из России футболист приедет на сбор клуба

Trivela: Бителло приедет на сбор в Доху для обсуждения своего будущего в «Динамо»
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Александр Вильф/РИА Новости

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло приедет в Доху, где проходят сборы московского «Динамо», чтобы обсудить свое будущее в клубе. Об этом сообщает Trivela.

Ранее сообщалось, что Бителло не приехал из отпуска на медосмотр и хочет остаться в Бразилии, подписав контракт с «Ботафого». Однако после того, как «бело-голубые» отклонили два предложения бразильцев и запретили вести переговоры с Бителло, футболист вышел на связь с московским клубом.

Представители игрока отрицают факт его исчезновения. 24 января Бителло отправился в Доху, где проведет встречу с руководством «бело-голубых» для обсуждения будущего. после чего могут возобновиться переговоры «Динамо» с заинтересованными в трансфере клубами.

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО.

Бителло выступает за «Динамо» с лета 2023 года. Контракт 25-летнего бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач.

Ранее экс-игрок «Спартака» раскритиковал не вернувшихся в РПЛ легионеров.

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