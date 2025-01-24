Российская шахматистка сменила спортивное гражданство

Российская шахматистка Ольга Баделько сменила спортивное гражданство и будет выступать за Австрию. Об этом говорится в ее профиле на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

В момент перехода 22-летняя шахматистка занимала пятую строчку в российском и 29 место в международном рейтинге FIDE.

Отмечается, что это не первая смена гражданства для спортсменки. До 2021 года экс-россиянка представляла Белоруссию. В составе этой сборной Баделько приняла участие в двух шахматных Олимпиадах (2016, 2018).

После начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил заявление, в котором призвал международные федерации отстранить российских и белорусских спортсменов. Сначала FIDE запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах под своей эгидой, однако уже в марте 2022 года федерация приняла решение допустить шахматистов до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены имеют право выступать только в личных турнирах.

Ранее сообщалось, что российские шахматисты до 18 лет допущены к командным турнирам.