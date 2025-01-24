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Российские шахматисты до 18 лет допущены к командным турнирам

FIDE допустила российских шахматистов до 18 лет к участию в командных турнирах
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Shutterstock

Международная шахматная федерация (FIDE) объявила на своем официальном сайте о решении допустить шахматистов из России и Белоруссии до юношеских соревнований (не старше 18 лет) и соревнований для игроков с ограниченными возможностями.

«Нужно «подтвердить, что все уже существующие ограничения в отношении национальной символики нейтральных спортсменов в индивидуальных соревнованиях будут применяться к командам, состоящим из нейтральных спортсменов», — указано в заявлении.

Также на сайте отмечено, что заместитель президента организации должен утвердить конкретные условия допуска спортсменов в нейтральном статусе и формирования команд на этом основании.

После начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил заявление, в котором призвал международные федерации отстранить российских и белорусских спортсменов. Сначала FIDE запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах под своей эгидой, однако уже в марте 2022 года федерация приняла решение допустить шахматистов до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены имеют право выступать только в личных турнирах.

Ранее Дмитрий Песков отреагировал на претензии чемпиона мира по шахматам.

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