Экс-футболист «Спартака»: надо приглашать в РПЛ мотивированных иностранцев

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что в российские клубы нужно приглашать мотивированных иностранцев.

«Каждому клубу надо вырабатывать стратегию, определить, какие задачи ставятся перед командой. Многим легионерам, которые в расцвете сил, хочется поиграть в еврокубках, у нас этого сейчас нет. Не всех мотивирует игра только в чемпионате России. Надо приглашать тех, кто хочет проявить себя. Чемпионат России для легионеров может быть трамплином», — сказал Гладилин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее «Динамо» запретило бразильским клубам вести переговоры по невернувшемуся игроку.