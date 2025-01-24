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Экс-футболист «Спартака»: России придется подготовиться к игре с Нигерией

Экс-футболист Гладилин о возможном матче с Нигерией: сильный соперник
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» отреагировал на информацию о том, что сборная России может провести товарищеский матч с Нигерией, отметив силу возможного соперника подопечных Валерия Карпина.

«Нигерия — сильная команда. Африканские сборные очень сильные, многие футболисты играют в европейских командах. Нашей сборной придется подготовиться к этому матчу», — сказал Гладилин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее тренер назвал бардаком возможный матч сборных России и Медиалиги.

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