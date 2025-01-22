Тренер назвал бардаком возможный матч сборных России и Медиалиги

Тренер Божович: сборная России не должна играть с актерами и полуфутболистами

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович заявил, что сборная России не должна играть со сборной Медиалиги, передает РИА Новости.

«Сборная России не должна играть против команды из Медиалиги. Какой-то бардак. Это очень несерьезно. Лучше сыграть против сборных РПЛ и Первой лиги. С актерами, полуфутболистами играть не надо», — сказал Божович.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее в азиатской сборной заявили, что могут обыграть Россию.