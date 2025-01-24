Женщина обвинила учителя по плаванию в избиении ее 11-летнего сына

Полиция Малайзии сообщила о заявлении от женщины, которая утверждает, что ее 11-летний сын получил травмы в результате нападения со стороны учителя по плаванию. Об этом пишет издание New Straits Times.

Начальник окружной полиции Джуна Юсофф сообщила, что сотрудники правоохранительных органов впервые узнала об этом случае из популярного сообщения в социальных сетях, в котором утверждалось, что ученик начальной школы получил травмы после того, как его избил тренер по плаванию. Юсофф сообщила, что мать пострадавшего подала заявление в полицию 10 декабря, однако уже на следующий день отозвала его обратно, решив не заниматься этим вопросом.

Но недавно женщина вновь обратилась в полицию с заявлением. Дело завели по статье за умышленное причинение вреда здоровью.

На своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) мать пострадавшего ребенка рассказала, что он стал единственным пловцом, который превзошел национальное квалификационное время. После шести месяцев интенсивных и высокоэффективных тренировок он успешно уложился в требуемое время, установленное его тренером. Однако после указанного эпизода с избиением у ребенка начались носовые кровотечения, головная боль и постоянная рвота, что вынудило мальчика завершить карьеру.

Ранее первый олимпийский чемпион в истории Таиланда был осужден за насилие над несовершеннолетней.