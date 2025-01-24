Первый олимпийский чемпион в истории Таиланда осужден за насилие над несовершеннолетней

В Таиланде осудили чемпиона ОИ Камсинга за насилие над несовершеннолетней

52-летний боксер Сомлук Камсинг, ставший первым олимпийским золотым призером из Таиланда, был признан виновным в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. Об этом пишет издание MyNews.

По информации источника, он был приговорен провинциальным судом в Кхонкэне, его родной провинции, к трем годам, одному месяцу и десяти дням лишения свободы. Сообщается, что бывший боксер похитил 17-летнюю девушку. Его целью было совершение непристойных действий с применением силы и попытка изнасилования.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Он отвез девушку обратно в гостиничный номер из бара в Кхонкэне.

Изначально боксер был приговорен к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения. Суд принял решение смягчить наказание из-за того, что Камсинг сотрудничал, хотя он отрицал обвинения в свой адрес. Также на спортсмена наложен денежный штраф. Камсинг намерен обжаловать приговор.

Боксер завоевал золото Олимпийских игр в 1996 году и стал первым спортсменом в истории Таиланда, кому удалось достичь таких результатов.

Ранее инструктор по боевым искусствам был арестован за насилие над несовершеннолетней.