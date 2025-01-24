«Дело закрыто»: в РУСАДА высказались о допинге Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что для организации дело фигуристки Камилы Валиевой закрыто. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается участия РУСАДА в процессах в ДАК и CAS, связанных с данным делом, то для нас это дело закрыто. В случае, если в наш адрес будут направлены запросы из суда, мы предоставим всю необходимую информацию», — заявила Логинова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Позднее стало известно, что Валиева подала еще одну апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Ранее олимпийский чемпион призвал снять дисквалификацию Валиевой.