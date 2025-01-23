«Смешной повод»: олимпийский чемпион призвал снять дисквалификацию Валиевой

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что Всемирное допинговое агентство (WADA) должно отменить дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой, которую та получила за нарушение антидопинговых правил. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«То, что нашли у нее в пробе, это же просто смешной повод для отстранения. Триметазидин вообще не влияет ни на что, и доза была минимальная. Аргументы о том, что это было лекарство ее дедушки, WADA и CAS почему-то не приняли во внимание. Пострадала не только невиновная Камила, но и наша команда», — заявил он.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее в РУСАДА рассказали, как дело Валиевой повлияло на мировой антидопинг.