Российский теннисист не считает Зверева фаворитом финала Australian Open

Бывший теннисист Андрей Ольховский заявил «Газете.Ru», что финальный матч Australian Open не повлияет на то, что представитель Германии Александр Зверев пробился туда, сыграв всего один сет в полуфинале с сербом Новаком Джоковичем.
«Можно ли назвать скрытым фаворитом финала Australian Open Зверева? Ну при чем тут то, что Зверев сыграл один сет и скрытый фаворит? Дело в том, что Зверев был скрытым фаворитом до начала турнира. Я говорил, что Синнер, Алькарас и Зверев являются фаворитами турнира. Я думаю, Синнер будет в финале, а там посмотрим, кто выиграет», — сказал Ольховский.
Джокович принял решение сняться с матча против Зверева после проигранного первого сета, который завершился со счетом 7:6 (7:5).
В четвертьфинальном поединке против испанца Карлоса Алькараса Джокович был вынужден запросить медицинский тайм-аут, однако сумел продолжить встречу и обыграть соперника.
Во втором полуфинале играют итальянец Янник Синнер и американец Бен Шелтон. Сейчас идет первый сет матча.
Ранее Джокович объяснил решение сняться с полуфинала Australian Open.