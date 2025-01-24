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Российский теннисист не считает Зверева фаворитом финала Australian Open

Теннисист Ольховский: я называл Зверева в числе фаворитов AO еще до турнира
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Ng Han Guan/AP

Бывший теннисист Андрей Ольховский заявил «Газете.Ru», что финальный матч Australian Open не повлияет на то, что представитель Германии Александр Зверев пробился туда, сыграв всего один сет в полуфинале с сербом Новаком Джоковичем.

«Можно ли назвать скрытым фаворитом финала Australian Open Зверева? Ну при чем тут то, что Зверев сыграл один сет и скрытый фаворит? Дело в том, что Зверев был скрытым фаворитом до начала турнира. Я говорил, что Синнер, Алькарас и Зверев являются фаворитами турнира. Я думаю, Синнер будет в финале, а там посмотрим, кто выиграет», — сказал Ольховский.

Джокович принял решение сняться с матча против Зверева после проигранного первого сета, который завершился со счетом 7:6 (7:5).

В четвертьфинальном поединке против испанца Карлоса Алькараса Джокович был вынужден запросить медицинский тайм-аут, однако сумел продолжить встречу и обыграть соперника.

Во втором полуфинале играют итальянец Янник Синнер и американец Бен Шелтон. Сейчас идет первый сет матча.

Ранее Джокович объяснил решение сняться с полуфинала Australian Open.

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