Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Вашингтоне» раскрыли значимость погони Овечкина за рекордом Гретцки

Тренер «Вашингтона» Карбери оценил важность погони Овечкина за рекордом Гретцки
close
Timothy T. Ludwig-Imagn Images/Reuters

Повышенное внимание к гонке российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки говорит о масштабе происходящего. Такое мнение высказал главный тренер «столичных» Спенсер Карбери в комментарии официальному сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Если посмотреть на это, то можно понять, какое влияние это оказывает на Канаду и Эдмонтон. В каждом городе НХЛ, куда мы приезжаем, это огромное событие. То, что он делает, имеет колоссальное значение для хоккея и страны», — заявил специалист.

22 января «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречались в гостях с «Эдмонтон Ойлерз». Столичная команда одержала волевую победу со счетом 3:2. Команда идет на первой позиции турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 69 баллов.

Овечкин в матче с «Эдмонтоном» провел на льду 16 минут 50 секунд. Результативными действиями российский нападающий не отметился. Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету лидера «Кэпс» 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 20 голов.

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 33 (21+12) очка в 31 встрече.

Ранее Овечкин раскрыл секрет успеха «Вашингтона».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами