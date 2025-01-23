В «Вашингтоне» раскрыли значимость погони Овечкина за рекордом Гретцки

Повышенное внимание к гонке российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки говорит о масштабе происходящего. Такое мнение высказал главный тренер «столичных» Спенсер Карбери в комментарии официальному сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Если посмотреть на это, то можно понять, какое влияние это оказывает на Канаду и Эдмонтон. В каждом городе НХЛ, куда мы приезжаем, это огромное событие. То, что он делает, имеет колоссальное значение для хоккея и страны», — заявил специалист.

22 января «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречались в гостях с «Эдмонтон Ойлерз». Столичная команда одержала волевую победу со счетом 3:2. Команда идет на первой позиции турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 69 баллов.

Овечкин в матче с «Эдмонтоном» провел на льду 16 минут 50 секунд. Результативными действиями российский нападающий не отметился. Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету лидера «Кэпс» 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 20 голов.

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 33 (21+12) очка в 31 встрече.

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