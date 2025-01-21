Инструктор по боевым искусствам арестован за насилие над несовершеннолетней

Инструктор по боевым искусствам одной из школ США был арестован из-за сексуального насилия над несовершеннолетней ученицей. Об этом пишет издание abc13.

По информации правоохранительных органов, 32-летний мужчина был помещен в тюрьму округа Монтгомери после ареста 17 января. Он обвиняется в изнасиловании ученицы во время частных тренировок в учреждении.

В офисе шерифа сообщили, что мужчина также работал временным учителем и инструктором по физкультуре в окружном школьном округе Конро.

20 января суд в Ростовской области санкционировал арест тренера детской спортивной школы, который подозревается в педофилии. Сейчас продолжается расследование уголовного дела, устанавливаются обстоятельства преступлений и новые эпизоды.

Тренер был задержан еще 17 января. По версии следствия, 62-летний тренер под предлогом выполнения массажа приглашал в свою квартиру трех несовершеннолетних воспитанниц. Там он совершал в отношении них преступления против половой неприкосновенности.

Ранее тренера сборной Украины обвинили в педофилии.