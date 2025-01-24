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Регламент отбора в финал Гран-при России был изменен за три недели до старта

ФФККР изменила правила отбора на финал Гран-при за три недели до старта
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Александр Вильф/РИА Новости

Федерация фигурного катания России (ФФККР) внесла коррективы в регламент проведения турнира, который состоится в Красноярске 13–17 февраля. Изменения были сделаны на официальном сайте организации 22 января.

Изначально в правилах было прописано, что в финал Гран-при России отбираются спортсмены по результатам этапов турнира. Однако теперь учитываются результаты фигуристов на прошедшем в декабре чемпионате страны — с применением повышающего коэффициента 1,5.

Из-за этого произошли изменения в составе участников мужского одиночного катания. Изначально в финал гран-при России квалифицировались Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и Андрей Мозалев, однако теперь они не смогут принять участие в турнире. Вместо них дозаявлены Макар Игнатов, который вместе с супругой Александрой Трусовой сейчас отдыхает в Дубае, Даниил Самсонов и Иван Попов.

До этого исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе в комментарии РИА Новости заявил, что финал Гран-при России станет важным этапом отбора, по итогам которого будет решаться, кого из фигуристов могут отправить на квалификационный турнир зимних Олимпийских игр — 2026.

Финал Гран-при пройдет в Красноярске с 13 по 17 февраля.

Ранее были названы заработки Александры Трусовой, Алины Загитовой и Камилы Валиевой за рекламу в соцсетях.

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