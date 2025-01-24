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Названы заработки Трусовой, Загитовой и Валиевой за рекламу в соцсетях

Трусова обошла Загитову и Валиеву по доходам с рекламных интеграций в соцсетях
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Алексей Даничев/РИА Новости

РИА Новости провело исследование на тему того, сколько зарабатывают российские фигуристы на рекламе в социальных сетях.

Самой высокооплачиваемой фигуристкой стала Александра Трусова, ее пост оценивается в 2 млн руб. Алина Загитова, по данным агентства, за рекламный пост получает от 500 тыс. до более 1 млн руб., а Камила Валиева — от 450 тыс. до 1 млн руб.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала серебряным призером, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она начала соревноваться в постолимпийском сезоне, в последний раз фигуристка выступала на официальных стартах в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

13 января издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что Трусова отказалась от ближайших выступлений и прыжков в шоу «Золушка» и «Спящая красавица» из-за беременности. 15-го числа появилась информация, что фигуристка находится на третьем месяце беременности.

Ранее Трусова выложила пост после слухов о беременности.

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