РФС отказалась от проведения товарищеского матча с южноамериканской сборной

Российский футбольный союз (РФС) отказался от проведения товарищеского матча с Бонэйром. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник утверждает, что представители Бонэйра связались с РФС, однако получили отказ, поскольку график национальной команды России уже сформирован.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что в 2025 году сборная России может провести поединки с европейскими сборными.

«Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идет, в том числе, о европейских сборных», — заявил глава организации.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Ранее стало известно, состоится ли матч России и Азербайджана.