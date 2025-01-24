Гол Овечкина помог «Вашингтону» одержать шестую победу подряд

Овечкин забил в пустые ворота в матче с «Сиэтлом»

В Сиэтле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счетом 3:0, одну из шайб забросил капитан команды Александр Овечкин.

Первый период закончился со счетом 0:0. В стартовом игровом отрезке «Вашингтон» поразил чужие ворота, однако гол Мартина Фехервари был отменен из-за офсайда. А во втором периоде «столичные» забивали уже по правилам. Сначала на пятаке с воздуха отправил шайбу в сетку Алексей Протас, а затем реализовал выход один на один Этен Фрэнк.

Окончательный счет был установлен в концовке матча. Тренерский штаб «Сиэтла» снял вратаря Джоуи Даккорда, и Овечкин, выиграв шайбу в своей зоне, дальним броском поразил пустые ворота. Благодаря этому голу российский форвард сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 19 шайб. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обыграв «Сиэтл», «Вашингтон» стал первой командой в сезоне, преодолевшей отметку в 70 очков. На счету «столичных» 71 балл, они уверенно возглавляют сводную турнирную таблицу НХЛ. Победа над «Сиэтлом» стала для «кэпс» шестой подряд. В следующем матче команда Овечкина на выезде сыграет с «Ванкувером».

Ранее Овечкин вышел на чистое 29-е место по матчам в НХЛ.