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Овечкин вышел на чистое 29-е место по матчам в НХЛ

Овечкин обошел Уэсли и занял чистое 29-е место по числу матчей в чемпионатах НХЛ
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 29-е место по количеству матчей, проведенных в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В минуты написания новости проходит матч регулярного чемпионата «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз». Для Овечкина эта встреча стала 1457-й в НХЛ. Овечкин вышел на чистое 29-е место в истории лиги, обойдя Глена Уэсли и занял чистое 29-е место по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 матчей.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, в котором идет третий период. Счет — 2:0 в пользу «Вашингтона».

22 января «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречался в гостях с «Эдмонтон Ойлерз». Столичная команда одержала волевую победу со счетом 3:2.

Овечкин в матче с «Эдмонтоном» провел на льду 16 минут 50 секунд. Результативными действиями российский нападающий не отметился. Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету лидера «Кэпс» 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 20 голов.

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли значение погони Овечкина за рекордом Гретцки.

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