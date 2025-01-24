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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин забросил 875-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от рекорда Гретцки
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Washington Capitals/Twitter

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».

Хоккеист отличился на 57-й минуте поединка, поразив пустые ворота, его ассистентами выступили Тревор ван Римсдайк и Джейкоб Чикран. Овечкин сделал счет 3:0, тем самым установив окончательный результат в матче.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, в котором также отличились Алексей Протас и Этен Фрэнк.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 19 голов.

Для «столичных» эта победа стала шестой подряд. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ванкувер Кэнакс», игра состоится 26 января, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 06:00 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли значение погони Овечкина за рекордом Гретцки.

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